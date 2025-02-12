Трамп: Путин хочет разрешения конфликта на Украине на постоянной основе

TASS/AP/Evan Vucci Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, но услышал от российского лидера Владимира Путина о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе, сообщает CBS News.
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