В яблочко. Первые прибывшие французы уже едут домой рейсом 200.

Дмитрий Гурин

Хреново то, что эти 200-е ни хрена не Французы а лица имеющие вид на жительство во Франции. Во Французском Иностранном Легионе солдаты и низшие офицеры т.е. до ротмистра, по нашему капитана, пока служат имеют только вид и получают гражданство только уходя на пенсию, по выслуге или по ранению, ну или как эти 200-е. Ведь Макарошке нужна хоть какая то отмазка и для своих избирателей и для нас, когда ребята приедут ему со всем парламентом пистоны без вазелина вставлять.