Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В яблочко. Первые прибывшие французы уже едут домой рейсом 200.

В яблочко. Первые прибывшие французы уже едут домой рейсом 200.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Наш подпольщик, Сергей Лебедев, пишет: Цитата Подождём подтверждения нашего штаба, но если всё так, как пишет Лебедев, то встреча выдалась знатной.

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Комментарии
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Grandad
Разве во французском легионе есть граждане Франции? Ну, разве лишь их командиры.
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11 час.
Дмитрий Гурин
Хреново то, что эти 200-е ни хрена не Французы а лица имеющие вид на жительство во Франции. Во Французском Иностранном Легионе солдаты и низшие офицеры т.е. до ротмистра, по нашему капитана, пока служат имеют только вид и получают гражданство только уходя на пенсию, по выслуге или по ранению, ну или как эти 200-е.  Ведь Макарошке нужна хоть какая то отмазка и для своих избирателей и для нас, когда ребята приедут ему со всем парламентом пистоны без вазелина вставлять.
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11 час.
Дмитрий Гурин
И то зеванием ротмистра и выше
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11 час.

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