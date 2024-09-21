Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 22 сентября 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВоскресенье, 22 сентября 2024 года, ожидается насыщенным событиями и полным приключений, утверждает известный астролог Павел Глоба.