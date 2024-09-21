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FTimes

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Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 22 сентября 2024 года для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 22 сентября 2024 года для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп Павла Глобы на 22 сентября 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВоскресенье, 22 сентября 2024 года, ожидается насыщенным событиями и полным приключений, утверждает известный астролог Павел Глоба.

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