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Транспортная Инициатива

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Вопрос к пассажирам, пользующимся маршрутами, работающими на брутто-контрактах. 17 маршрутов в Краснодаре переведены на брутто-контракты.

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