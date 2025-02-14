Вопрос к пассажирам, пользующимся маршрутами, работающими на брутто-контрактах. 17 маршрутов в Краснодаре переведены на брутто-контракты.
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Вопрос к пассажирам, пользующимся маршрутами, работающими на брутто-контрактах. 17 маршрутов в Краснодаре переведены на брутто-контракты.