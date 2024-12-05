Скуратов: «Публичные заявления чиновников должны соответствовать этике»

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. Бывший генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов высказал мнение о том, что публичные заявления высокопоставленных лиц не должны противоречить принципам служебной этики.
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