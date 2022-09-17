На Украине хотят легализовать трофейное и найденное оружие

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что есть надежда в новом законопроекте предусмотреть легализацию найденного или трофейного оружия, которое не было в собственности государства.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что есть надежда в новом законопроекте предусмотреть легализацию найденного или трофейного оружия, которое не было в собственности государства.
Свежие комментарии