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Скандально известный пермский активист Юшков не смог оспорить решение суда

Скандально известный пермский активист Юшков не смог оспорить решение суда

Мужчина отсидел положенные пять суток.Скандально известный пермский активист и общественник Роман Юшков, не смог оспорить решение суда, приговорившего его к 5 суткам заключения.

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