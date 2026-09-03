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Белоусов заявил о ядерных сценариях США для Европы

Белоусов заявил о ядерных сценариях США для Европы

Белоусов заявил о ядерных сценариях США для Европы Юлия ЧелкановаПосол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов предупредил о серьёзной обеспокоенности Москвы действиями Вашингтона в ядерной сфере.

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