Белоусов заявил о ядерных сценариях США для Европы Юлия ЧелкановаПосол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов предупредил о серьёзной обеспокоенности Москвы действиями Вашингтона в ядерной сфере.
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