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Слуцкий отметил статус Турции как ключевого партнера РФ

Слуцкий отметил статус Турции как ключевого партнера РФ

Турция продолжает оставаться ключевым партнером РФ. Об этом 3 июня сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который в составе российской делегации побывал на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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