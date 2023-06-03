Слуцкий отметил статус Турции как ключевого партнера РФ

Турция продолжает оставаться ключевым партнером РФ. Об этом 3 июня сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который в составе российской делегации побывал на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.