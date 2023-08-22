В ЮАР съезжаются лидеры 67 государств, собирается крупнейшее бизнес-сообщество в мире. Приглашения получили также представители 20 организаций, включая ООН.
Похоронный марш для доллара
Комментарии
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NPC_marso Хабибуллина
На кого работаешь, гаденыш ?
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11 час.
ВА
Виктор Александров
Менять свои кровные на оккупационные марки – быть врагом России. Кто этого не понимает – «Предатели по глупости». Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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9 час.
Виктор Луговой
Я уже где-то, хохмы заблагоради для, предлагал назвать единую валюту БРИКС - "брик". С аглицького "кирпич". Ессессно, золотой. Слитки, слитки, господа; золото деньга универсальная... В любом же случае: как бы ни выглядела валютка БРИКС - она должна обеспечиваться жёлтым и быть привязана к жёлтому курсу.
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29 мин.
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