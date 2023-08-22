ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Виктор Луговой
    Я уже где-то, хохмы заблагоради для, предлагал назвать единую валюту БРИКС - "брик". С аглицького "кирпич". Ессессно,...Похоронный марш д...
  • Элеонора Коган
    Мудрая бабуля, и пирожками накормила и уму-разуму поучила!!!!ВНУЧЕК
  • Элеонора Коган
    Поучительная история.ВНУЧЕК

Похоронный марш для доллара

Похоронный марш для доллара

В ЮАР съезжаются лидеры 67 государств, собирается крупнейшее бизнес-сообщество в мире. Приглашения получили также представители 20 организаций, включая ООН.

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Комментарии
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NPC_marso Хабибуллина
На кого работаешь, гаденыш ?
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11 час.
ВА
Виктор Александров
Менять свои кровные на оккупационные марки – быть врагом России. Кто этого не понимает – «Предатели по глупости». Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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9 час.
Виктор Луговой
Я уже где-то, хохмы заблагоради для, предлагал назвать единую валюту БРИКС - &quot;брик&quot;. С аглицького &quot;кирпич&quot;. Ессессно, золотой. Слитки, слитки, господа; золото деньга универсальная... В любом же случае: как бы ни выглядела валютка БРИКС - она должна обеспечиваться жёлтым и быть привязана к жёлтому курсу.
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29 мин.

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