Похоронный марш для доллара

Менять свои кровные на оккупационные марки – быть врагом России. Кто этого не понимает – «Предатели по глупости». Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.

Виктор Луговой

Я уже где-то, хохмы заблагоради для, предлагал назвать единую валюту БРИКС - "брик". С аглицького "кирпич". Ессессно, золотой. Слитки, слитки, господа; золото деньга универсальная... В любом же случае: как бы ни выглядела валютка БРИКС - она должна обеспечиваться жёлтым и быть привязана к жёлтому курсу.