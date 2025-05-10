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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черкас о финале Кубка Гагарина: «Будет шикарный хоккей, борьба систем, тренеров. 0-4, как в прошлом году, не будет 100%»

Черкас о финале Кубка Гагарина: «Будет шикарный хоккей, борьба систем, тренеров. 0-4, как в прошлом году, не будет 100%»

«0-4, как в прошлом году, не будет 100%. Если вернуться назад, то поражение «Локомотива» несправедливо.

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