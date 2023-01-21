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Британский аналитик Кларк: Шольц находится в страхе перед Россией

Британский аналитик Кларк: Шольц находится в страхе перед Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц находится в страхе перед Российской Федерацией. Об этом заявил военный аналитик из Великобритании Майкл Кларк, его слова приводит издание «Свободная Пресса» со ссылкой на Daily Express.

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