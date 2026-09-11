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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

На Южном Урале ожидается ухудшение погоды. По данным гидрометцентра, 12-13 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

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