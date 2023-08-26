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Протест НАТО — РФ начала испытание установок «Посейдон». Генсек Столтенберг заявляет: «Россия обязана остановиться»

Протест НАТО — РФ начала испытание установок «Посейдон». Генсек Столтенберг заявляет: «Россия обязана остановиться»

Новые испытания Россией беспилотных ядерных аппаратов «Посейдон», по части данных модернизированных и усиленных, как говорится, «наделали много шума» на Западе.

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Игорь Кинжалов
Россия и без рогаток, одними башмаками  перебьёт врагов...
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Нет, лучше в основание Калифорнии. Пусть плывет по морю-океану.
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ГЕНСЕКУ надо сменить подштанники. И следить за своей речью.
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