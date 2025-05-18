Путин озвучил окончательные цели СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил 18 мая, что целью проведения специальной военной операции является достижение устойчивого мира и обеспечение защиты прав и интересов русскоязычного населения, проживающего на территории Украины.
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