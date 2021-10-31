Россиянам озвучили условия для продления локдауна

Исключать продления локдауна нельзя при коэффициенте распространения коронавируса больше единицы. Однако это не единственный фактор, который учитывается при введении ограничений, рассказал в воскресенье, 31 октября, эпидемиолог Александр Горелов.
Исключать продления локдауна нельзя при коэффициенте распространения коронавируса больше единицы. Однако это не единственный фактор, который учитывается при введении ограничений, рассказал в воскресенье, 31 октября, эпидемиолог Александр Горелов.
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