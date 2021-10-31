Журнал «Профиль»

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Россиянам озвучили условия для продления локдауна

Россиянам озвучили условия для продления локдауна

Исключать продления локдауна нельзя при коэффициенте распространения коронавируса больше единицы. Однако это не единственный фактор, который учитывается при введении ограничений, рассказал в воскресенье, 31 октября, эпидемиолог Александр Горелов.

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