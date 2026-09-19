ВС Армении переходят на форму НАТО - США обещают Еревану поддержку реформы армии

В результате прошедших в Ереване армяно-американских оборонных консультаций стороны достигли договоренностей, в рамках которых США пообещали оказывать всеобъемлющее содействие оборонным реформам в Армении, используя весь потенциал своих программ по консультациям, обмену опытом и другим н.