ВС Армении переходят на форму НАТО - США обещают Еревану поддержку реформы армии

В результате прошедших в Ереване армяно-американских оборонных консультаций стороны достигли договоренностей, в рамках которых США пообещали оказывать всеобъемлющее содействие оборонным реформам в Армении, используя весь потенциал своих программ по консультациям, обмену опытом и другим н.
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