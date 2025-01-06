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Глава МИД Франции Барро оценил отказ новых властей Сирии пожимать руку Бербок

Глава МИД Франции Барро оценил отказ новых властей Сирии пожимать руку Бербок

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя отказ представителей новых властей Сирии пожимать руку его немецкой коллеге Анналене Бербок, заявил, что это не было целью их совместной поездки в страну.

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