Глава МИД Франции Барро оценил отказ новых властей Сирии пожимать руку Бербок

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя отказ представителей новых властей Сирии пожимать руку его немецкой коллеге Анналене Бербок, заявил, что это не было целью их совместной поездки в страну.
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