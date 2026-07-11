В Сыктывкаре погиб самокатчик. Он переезжал дорогу по пешеходному переходу, наехал на бордюрный камень и головой приземлился на тротуар.
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В Сыктывкаре погиб самокатчик. Он переезжал дорогу по пешеходному переходу, наехал на бордюрный камень и головой приземлился на тротуар.
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