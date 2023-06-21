Слесаря локомотивного депо задержали с похищенными 150 литрами дизеля

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛО МВД России на станции Уссурийск установили и задержали 37-летнего работника локомотивного депо, пытавшегося похитить более 150 литров дизельного топлива, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на станции Уссурийск.