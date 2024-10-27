Из Липецкой колонии №2, совершив подкоп, сбежали шесть заключенных — все азиаты, все «квалифицированные специалисты», все осуждены за изнасилование или наркотики.
Свободолюбивые хуршилбеки и бахтиеры
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Завидую Китаю. У них нет такой заморочки, чтобы держать годами этих кадров в тюрьме. Потом вот так годами гоняться за ними. Они их отстреливают. А мы всё следуем гуманным законам. Горбатого могила исправит.
Ответить
10 час.
В
Валерий
Следует определить как долго функционирует данный тоннель.
Ответить
10 час.
Балу -
Очень сильно удивлюсь, если в побеге не окажутся замешаны охранники...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии