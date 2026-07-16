Ульяновские полицейские задержали жителя Рязанской области, подозреваемого в совершении мошенничества с покупкой сахарного песка

В дежурную часть ОМВД России по Цильнинскому району обратился 47-летний житель города Энгельса Саратовской области с заявлением о совершении мошеннических действий в отношении его работодателя, индивидуального предпринимателя.
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