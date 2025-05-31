Крошечный мини-ПК с Intel Core Ultra 5-225H, Wi-Fi 7, активным охлаждением и кучей портов, включая Thunderbolt 4: представлен Asus NUC 15 Pro

Asus представила новый мини-ПК NUC 15 Pro, который оснащен 14-ядерным процессором Intel Core Ultra 5-225H с 14 потоками, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 6400 МГц и твердотельным накопителем PCIe SSD объемом 512 ГБ.
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