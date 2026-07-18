Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 498 подписчиков

"Хватит на всех": Европе наглядно показали, что с ней будет

"Хватит на всех": Европе наглядно показали, что с ней будет

На днях Урсуле фон дер Ляйен, приехавшей в Киев с обещаниями новой военной помощи, пришлось спрятаться в убежище.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЕРА Башмакова
Будете грозить всему  свету - и вас, а заодно  и нас, сотрут с лица земли. Меньше кричите  и угрожайте, больше договаривайтесь,  неудачники.  ИМХО.
Ответить
1 м.