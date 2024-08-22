На Алтае подросток на мотоцикле попал под грузовой поезд

Решил проехать железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом Подросток на мотоцикле попал под поезд / Фото: Алтайское ЛУ МВД России В Алтайском крае погиб подросток на мотоцикле, попав на переезде под грузовой поезд, сообщает в своем Telegram-канале Алтайское линейное управление МВД России.
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