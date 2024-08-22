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На Алтае подросток на мотоцикле попал под грузовой поезд

На Алтае подросток на мотоцикле попал под грузовой поезд

Решил проехать железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом Подросток на мотоцикле попал под поезд / Фото: Алтайское ЛУ МВД России В Алтайском крае погиб подросток на мотоцикле, попав на переезде под грузовой поезд, сообщает в своем Telegram-канале Алтайское линейное управление МВД России.

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