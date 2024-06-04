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Компания-разработчик "Гумич": в РФ создан универсальный робот для поля боя

Компания-разработчик "Гумич": в РФ создан универсальный робот для поля боя

Генеральный директор компании-разработчика "Гумич" Александр Гаврилов рассказал о создании универсальной гусеничной платформы "Импульс-М", оснащенной боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, совместно с госкорпорацией "Ростех".

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