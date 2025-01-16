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Царьград

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Рогов: ДМЗ на всей Украине — путь к устойчивому миру для России

Рогов: ДМЗ на всей Украине — путь к устойчивому миру для России

Владимир Рогов предложил распространить демилитаризованную зону на всю Украину. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что устойчивый мир достижим после вывода украинских войск и отказа Киева от вступления в НАТО.

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