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Русская весна

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LG, Hyundai и другие: южнокорейский бизнес готов вернуться в Россию

LG, Hyundai и другие: южнокорейский бизнес готов вернуться в Россию

Южнокорейский бизнес готовится вернуться в Россию, подробности сообщает Korea Times. На фоне переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом корейские компании ищут технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России.

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