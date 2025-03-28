LG, Hyundai и другие: южнокорейский бизнес готов вернуться в Россию

Южнокорейский бизнес готовится вернуться в Россию, подробности сообщает Korea Times. На фоне переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом корейские компании ищут технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России.
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