Мишустин: списанные Белгородской области деньги пойдут на поддержку бойцов СВО

Белгородской области в рамках общефедеральной программы поддержки спишут почти 3 млрд рублей бюджетной задолженности.
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