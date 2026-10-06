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Пятый канал

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Собянин: павильон «Умный город» на ВДНХ посетили более 1,3 миллиона человек

Собянин: павильон «Умный город» на ВДНХ посетили более 1,3 миллиона человек

Более 1,3 миллиона человек посетили павильон «Умный город» на ВДНХ за десять лет его работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

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