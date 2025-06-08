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Врач Бережкова: беременным кратковременное пребывание на солнце грозит ожогами

Врач Бережкова: беременным кратковременное пребывание на солнце грозит ожогами

Многие будущие мамы недооценивают риски, связанные с воздействием ультрафиолета, считая, что солнце — это только источник витамина D и хорошего настроения, однако солнце — потенциально опасный фактор для здоровья женщины и ребенка, рассказала "Газете.

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