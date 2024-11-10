Создатель легендарного АК Михаил Калашников

Конструктор стрелкового оружия, создатель всемирно известного автомата. Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий, а также Государственной премии РФ.
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