Во что инвестировать деньги осенью, какие изменения ждут законы о недвижимости в сентябре. Обзор Банки.ру

Нововведения в законы о недвижимости и ЖКХ коснутся продажи ипотечного жилья, ответственности застройщиков перед дольщиками, капремонта многоэтажек, компенсаций при ЧС и рекреационных объектов, пишет РБК.
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