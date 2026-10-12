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Регионы России

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Российских соискателей больше всего раздражают фразы «дружный коллектив» и «зарплата по договоренности» в вакансиях

Российских соискателей больше всего раздражают фразы «дружный коллектив» и «зарплата по договоренности» в вакансиях

По результатам опроса, проведенного компанией SuperJob в сентябре 2026 года, 45% российских экономически активных жителей признали, что их раздражают формулировки в вакансиях, а 11% – содержание объявлений о работе.

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