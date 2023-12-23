Гороскоп на 24 декабря 2023 года от Анжелы Перл: ничего не предпринимайте, если не уверены в себе ClickioВ этот день, по словам Анжелы Перл, звезды обещают непредсказуемые повороты событий и интригующие испытания для каждого знака зодиака.
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