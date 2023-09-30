Судейский скандал в РПЛ, бой Фьюри и Усика, экс-игрок «Локо» угрожал прыгнуть с моста, 1+1 Роналду, «Динамо» разнесло «Авангард» и другие новости

Лена Мисько Алланазаров | все о футболе на Руси * Я, кстати, вчера не понял реакцию практически всех коллег на молчание Гончаренко. Как люди восторгались, ну прям как-будто увидели восьмое чудо света. Да, «Урал» убили, но стоять вот так и молчать - это какое-то поведение детсадовца. А если вспомнить, как мальчик Витя в истериках убегал домой из ЦСКА никого не предупреждая, а его потом всем заведением искали, то вообще картина полная складывается. Что будет в следующий раз? Витенька заплачет, упадет и начнёт бить кулачками по полу?

Лена Мисько Ой, а что случилось? От создателя «Мы не грешим на судейство, а играем в футбол!», и «судейство у нас нормальное». Вот теперь кушайте, не обляпайтесь (с)