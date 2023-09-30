Судейский скандал в РПЛ, бой Фьюри и Усика, экс-игрок «Локо» угрожал прыгнуть с моста, 1+1 Роналду, «Динамо» разнесло «Авангард» и другие новости

1. Стартовый матч 10-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Урал» (2:2) обернулся скандалом. Судья Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей, а потом еще и удалил игрока.
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Комментарии
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Лена Мисько
Алланазаров | все о футболе на Руси * Я, кстати, вчера не понял реакцию практически всех коллег на молчание Гончаренко. Как люди восторгались, ну прям как-будто увидели восьмое чудо света. Да, «Урал» убили, но стоять вот так и молчать - это какое-то поведение детсадовца. А если вспомнить, как мальчик Витя в истериках убегал домой из ЦСКА никого не предупреждая, а его потом всем заведением искали, то вообще картина полная складывается. Что будет в следующий раз? Витенька заплачет, упадет и начнёт бить кулачками по полу?
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10 час.
Лена Мисько
Ой, а что случилось? От создателя «Мы не грешим на судейство, а играем в футбол!», и «судейство у нас нормальное». Вот теперь кушайте, не обляпайтесь (с)
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10 час.
Лена Мисько
Алё, рэф! Эмоции «Урала» понятны. Но слова Иванов — перегиб. Давайте по спорным ситуациям: 1) не назначен пенальти в ворота Урала в начале встречи. 2) пенальти за руку. 3) непенальти за руку в ворота Урала. 4) возможный офсайд при втором голе Урала. 5) удаление. Если об эмоциях говорить, то недовольства должно быть больше у Ростова. По-настоящему спорный момент — только пенальти. Если б у судьи была задача прибить Урал, можно было это сделать раньше. Не засчитывай гол второй, ставь точку в начале игры. Теперь Иванову грозит 3 месяца. (https://t.me/karpinside/29336)
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8 час.
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