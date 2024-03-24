Курение увеличивает риски ожирения

Масса тела курильщиков обычно небольшая, однако у них наблюдается больше висцерального жира. При этом висцеральный жир трудно определить: у человека может быть даже плоский живот, однако избыточный жир вокруг внутренних органов все равно присутствует.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии