Нижегородец смог открыть столярную мастерскую благодаря социальному контракту

Житель Нижнего Новгорода Петр Абрамов смог открыть собственную столярную мастерскую благодаря заключению социального контракта, который является одной из форм поддержки граждан в рамках национального проекта «Демография».
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