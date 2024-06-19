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Нижегородская правда

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Нижегородец смог открыть столярную мастерскую благодаря социальному контракту

Нижегородец смог открыть столярную мастерскую благодаря социальному контракту

Житель Нижнего Новгорода Петр Абрамов смог открыть собственную столярную мастерскую благодаря заключению социального контракта, который является одной из форм поддержки граждан в рамках национального проекта «Демография».

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