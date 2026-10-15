Люди не пострадали, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.Военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали три вражеских беспилотника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым