Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шумиха вокруг ЗРК «Patriot» отвлекает внимание от катастрофы на территории Ирана и бывшей Украины

Шумиха вокруг ЗРК «Patriot» отвлекает внимание от катастрофы на территории Ирана и бывшей Украины

«Пэтриотический» финт ушами. После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России Ирина Мишина Владимир Васильев: В США началось что-то вроде паники — Москва наносит мощные удары по Украине, да еще помогает Ирану Свежая сенсация — Украина не получит от США лицензии на производство ракет для ЗРК «Patriot».

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