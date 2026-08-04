Шумиха вокруг ЗРК «Patriot» отвлекает внимание от катастрофы на территории Ирана и бывшей Украины

«Пэтриотический» финт ушами. После объятий с Зеленским Трамп вынужден искать благосклонности России Ирина Мишина Владимир Васильев: В США началось что-то вроде паники — Москва наносит мощные удары по Украине, да еще помогает Ирану Свежая сенсация — Украина не получит от США лицензии на производство ракет для ЗРК «Patriot».