Обстрелами повреждена подстанция в Васильевке

В Запорожской области из-за обстрела ВСУ возникли перебои со светом; в оперативных службах региона сообщили о повреждении подстанции, возникли перебои с электроснабжением, сообщили журналистам ТАСС в оперативных службах региона.
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