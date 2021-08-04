Вышел новый трейлер скандальной экранизации "Золушки"

Новый трейлер мюзикла "Золушка" студии Sony Pictures более подробно раскрывает детали сюжета. В частности, зрители узнают, что авторы фильма не только добавили в сюжет гендерно-нейтральную фею-крестную, но также и изменили жизненные приоритеты самой главной героини.