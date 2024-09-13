КНДР обвинила США в затягивании конфликта на Украине

ПХЕНЬЯН, 13 сентября, ФедералПресс. Руководитель отдела внешней политики Министерства иностранных дел КНДР заявил, что действия США способствуют затягиванию конфликта на Украине и дестабилизации ситуации в Европе.
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