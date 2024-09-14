Знаменитый «Витязь» 810-й бригады затрофеил американский БТР Stryker (ВИДЕО)

Знаменитый «Витязь» 810-й бригады затрофеил американский БТР Stryker в боях в курском приграничье. Морпех и его сослуживцы, ранее угнавшие Humvee, продолжают громить колонны врага, уничтожая и захватывая натовскую технику.
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