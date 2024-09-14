Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Он спать не может от предупреждения нашего президента, а тут какой-то журналист подливает масла в огонь!Байден устроил ст...
  • Константин Самарин
    Ну, судя по фото, опубликованному автором, японцы почему-то одеты в польскую военную форму. С чего-бы это?Новые факты о пер...
  • Гарий Щерба
    А у  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО  государства ,  США , АРМИЯ  стала  ХИЛАЯ , вот они  НА ЛЕВО  и  НА ПРАВО ШАНТАЖИРУЮТ государс...США разрабатывают...

Знаменитый «Витязь» 810-й бригады затрофеил американский БТР Stryker (ВИДЕО)

Знаменитый «Витязь» 810-й бригады затрофеил американский БТР Stryker (ВИДЕО)

Знаменитый «Витязь» 810-й бригады затрофеил американский БТР Stryker в боях в курском приграничье. Морпех и его сослуживцы, ранее угнавшие Humvee, продолжают громить колонны врага, уничтожая и захватывая натовскую технику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх