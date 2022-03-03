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Конор Макгрегор заявил, что готов купить «Челси» за 3 миллиарда фунтов

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на новости о продаже «Челси». Напомним, что российский владелец клуба Роман Абрамович объявил, что намерен расстаться с клубом, которым управлял с 2003 года.

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