Ясмин Порат, пережившая кровопролитие в кибуце Беери рядом с Газой, говорит, что многие мирные жители были убиты не ХАМАСом, а - ЦАХАЛом.
Евреев убивали израильские солдаты: сенсационные откровения очевидца об атаке ХАМАС
Комментарии
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Людмила Лиханова
Эти христопродавцы, Иудино племя никогда и никого за людей не считали. Для них есть только два вида: Евреи т гои и вторых не просто позволено убивать, но и обязательно это делать любыми средствами. Почитайте их тору и , может быть, что - то поймете.
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9 час.
Людмила Лиханова
Вот так они просились пожить в Палестине. А ниже фото того, что ОСТАЛОСЬ от Палестины.
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8 час.
Людмила Лиханова
Так что включайте мозги и спросите себя: ПОЧЕМУ ВЕСЬ МИР НЕНАВИДИТ ЕВРЕЕВ, а не африканцев, китайцев, азиатов и пр.?
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8 час.
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