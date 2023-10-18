Евреев убивали израильские солдаты: сенсационные откровения очевидца об атаке ХАМАС

Людмила Лиханова

Эти христопродавцы, Иудино племя никогда и никого за людей не считали. Для них есть только два вида: Евреи т гои и вторых не просто позволено убивать, но и обязательно это делать любыми средствами. Почитайте их тору и , может быть, что - то поймете.