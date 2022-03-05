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Илон Маск не будет блокировать российские СМИ в Starlink. Миллиардер призывает немедленно увеличить добычу нефти и газа

Илон Маск не будет блокировать российские СМИ в Starlink. Миллиардер призывает немедленно увеличить добычу нефти и газа

Илон Маск предупредил украинцев об опасности Starlink  Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что он не собирается блокировать российские источники новостей, которые доступны через сеть спутникового интернета Starlink.

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