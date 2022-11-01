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Хави: «Выход в плей-офф ЛЧ был в наших руках, но мы не воспользовались своими шансами. «Барса» – претендент на победу в ЛЕ»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал оценку сезону Лиги чемпионов. Каталонский клуб обыграл «Викторию» Пльзень в 6-м туре группового этапа (4:2) и занял 3-е место в группе C, набрав 7 очков.

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