Орбан призвал Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине

А

Александр

Маркитанты-миротворцы. Пиндосы драпали из Вьетнама, Афганистана, когда крепко получили под зад. Из разговоров было слышно только «ой-яй-яй!». Писк придавленной крысы ну никак и никто пока не принимал за мирные инициативы. Наши простаки, разве только. Поэтому им и дарят собачек, видя умиление на лицах людей, так и не понявших где они находятся. От улыбок им тепло. На пиндосную харю натянули маску Орбана, мы и поплыли. Ой, крыска визжит! Да, давить её надо, а не сокрушаться её плохим самочувствием. Крысы всегла убегают, чтобы вернуться полчищем. Не раз видали.