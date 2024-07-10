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Орбан призвал Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине

Орбан призвал Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях саммита НАТО в Вашингтоне провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках которых они обсудили украинский конфликт.

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Комментарии
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А
Александр
Маркитанты-миротворцы. Пиндосы драпали из Вьетнама, Афганистана, когда крепко получили под зад. Из разговоров было слышно только «ой-яй-яй!». Писк придавленной крысы ну никак и никто пока не принимал за мирные инициативы. Наши простаки, разве только. Поэтому им и дарят собачек, видя умиление на лицах людей, так и не понявших где они находятся. От улыбок им тепло. На пиндосную харю натянули маску Орбана, мы и поплыли. Ой, крыска визжит! Да, давить её надо, а не сокрушаться её плохим самочувствием. Крысы всегла убегают, чтобы вернуться полчищем. Не раз видали.
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16 час.

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