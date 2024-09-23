Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал виновных в срыве мирных переговоров по Украине в 2022 году — по его словам, ими стали «определенные лобби», которые не были заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.
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